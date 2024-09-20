«Помогает снизить риск выкидыша»: Больницы в Петербурге столкнулись с нехваткой важного препарата для беременных

Около месяца назад в России заметили перебои с поставками очень важного препарата для беременных — антирезусного иммуноглобулина. Он необходим тем женщинам, которые имеют разный резус-фактор с ребенком. Если быть точнее, то его применяют в тех случаях, когда у матери отрицательная кровь, а у ее малыша — положительная. Такой резус-конфликт может привести к серьезным осложнениям и даже выкидышу, но препарат помогает этого избежать. Важность лекарства в таких случаях не ставится под сомнение, но, как оказалось, не все больницы Петербурга им обеспечены в необходимом количестве.