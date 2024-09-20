«Помогает снизить риск выкидыша»: Больницы в Петербурге столкнулись с нехваткой важного препарата для беременных

Около месяца назад в России заметили перебои с поставками очень важного препарата для беременных — антирезусного иммуноглобулина. Он необходим тем женщинам, которые имеют разный резус-фактор с ребенком. Если быть точнее, то его применяют в тех случаях, когда у матери отрицательная кровь, а у ее малыша — положительная. Такой резус-конфликт может привести к серьезным осложнениям и даже выкидышу, но препарат помогает этого избежать. Важность лекарства в таких случаях не ставится под сомнение, но, как оказалось, не все больницы Петербурга им обеспечены в необходимом количестве.
— По данным городского комитета по здравоохранению, из 15 медицинских организаций семь испытывают проблемы с поставками препарата, который помогает снизить риск выкидыша и осложнений. Связано это с тем, что антирезусный иммуноглобулин производится в других странах, — рассказал в своем Telegram-канале депутат Заксобрания Андрей Рябоконь.
Примечательно, что на рынке имеется препарат от отечественных производителей. Но почему-то это не спасает ситуацию. А так как антирезусный иммуноглобулин необходим, чтобы матери с резус-конфликтом со своим ребенком могли родить здорового малыша, то в Петербурге больницам рекомендовали усилить контроль за его закупкой.
— В целях недопущения дефицита антирезусного иммуноглобулина комздрав рекомендовал руководителям медицинских организаций усилить контроль своевременной закупки препарата, — уточнил Рябоконь.