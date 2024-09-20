Главные новости 20 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 сентября 2024 года.
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию
До конца года в нижнюю палату внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. Поправки коснутся размера выплаты, которая должна быть одинаковой для всех пенсионеров в условиях растущей инфляции и сниженной покупательской способности.
Эксперты описали версии подготовки Израилем теракта с пейджерами
Эксперты, опрошенные РБК, считают более вероятным, что взрывчатка попала в пейджеры «Хезболлы» на производстве. Однако также не исключено, что израильская разведка могла перехватить партию устройств и имплантировать в них взрывчатку.
Спецслужбы изучают пост Маска о покушениях на Байдена и Харрис
Секретная служба США начала расследование из-за поста Илона Маска в X, который мог быть воспринят как угроза для президента Байдена и вице-президента Харрис. Пост набрал более 700 000 просмотров и 57 000 лайков.
Алаудинов назвал число танков у ВСУ в атаке на Курскую область
Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что Украина задействовала большие ресурсы для атаки на Курскую область, но сейчас они значительно уменьшились. Он также отметил, что конфликт на Украине может завершиться до конца года.
Против вступившего в РДК актера из «Глухаря» завели новое дело
Против актера Кирилла Канахина, участвовавшего в атаках со стороны Украины, заведено новое уголовное дело. Ему грозит второй пожизненный срок из-за более 10 статей. Ранее он был заочно приговорен к пожизненному заключению за госизмену. На Украине Канахин присоединился к РДК, который внесен в список террористических организаций и запрещен в РФ.