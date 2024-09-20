Главные новости 20 сентября 2024 года

Против актера Кирилла Канахина, участвовавшего в атаках со стороны Украины, заведено новое уголовное дело. Ему грозит второй пожизненный срок из-за более 10 статей. Ранее он был заочно приговорен к пожизненному заключению за госизмену. На Украине Канахин присоединился к РДК, который внесен в список террористических организаций и запрещен в РФ.