На нескольких улицах столицы временно изменится схема движения

На некоторых улицах в разных округах Москвы временно ограничат движение. Это связано с проведением строительных работ и киносъемок, а также с монтажом инженерных сетей.
С 22 до 24 сентября в связи с проведением киносъемок на участке Большого Устьинского моста в зависимости от времени перекроют одну полосу в каждом направлении.
С 23 сентября до 14 октября в связи с проведением строительных работ на участке в 3-м Угрешском проезде будет недоступна для движения одна полоса.
На некоторых улицах движение ограничат в связи с монтажом инженерных сетей. Так, с 23 до 30 сентября на участке бокового проезда Международного шоссе будет недоступна для движения одна полоса.
С 23 сентября 2024 года до 25 февраля 2025 года на участке Осташковской улицы перекроют одну полосу.
С 23 сентября до 15 ноября в ТиНАО на участках улицы Вороновский Рубеж и Калужского шоссе также будет недоступна для движения одна полоса.
Горожан просят быть внимательными, смотреть на указатели и дорожные знаки и планировать маршрут заранее.