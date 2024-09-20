Олбани
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области ожидаются первые заморозки

Утром с 23 по 25 сентября в Нижегородской области ожидаются первые заморозки. На почве температура опустится до —3°С, в воздухе — до —2°С, сообщает региональное управление МЧС.

Сейчас в Олбани: +15° 0 м/с 88% 753 мм рт. ст. +17°
Источник: Коммерсантъ

Днем воздух прогреется до 14—20°С.

МЧС просит нижегородцев не использовать для отопления помещений самодельные приборы и оставлять без присмотра включенные нагреватели и затопленные печи.