Днем воздух прогреется до 14—20°С.
МЧС просит нижегородцев не использовать для отопления помещений самодельные приборы и оставлять без присмотра включенные нагреватели и затопленные печи.
Утром с 23 по 25 сентября в Нижегородской области ожидаются первые заморозки. На почве температура опустится до —3°С, в воздухе — до —2°С, сообщает региональное управление МЧС.
Днем воздух прогреется до 14—20°С.
МЧС просит нижегородцев не использовать для отопления помещений самодельные приборы и оставлять без присмотра включенные нагреватели и затопленные печи.