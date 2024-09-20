Победителей городского этапа регпроекта «Есть решение» определили в Иркутске

По критериям проекта те, кто его выдвинул должны оплатить 10% от его общей стоимости, а остальную часть до двух миллионов рублей оплатит бюджет региона. Теперь инициаторам, которых отобрали на областной этап, надо внести взнос. Его сумму участники определяли сами.