Победителей городского этапа регпроекта «Есть решение» определили в Иркутске

В Иркутске определили победителей городского этапа регпроекта «Есть решение». Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на администрацию областного центра, в конкурсе приняли участие 74 заявки. Они касались благоустройства территорий, приобретения различного оборудования для дошкольных и общеобразовательных учреждений. Некоторые касались проведения патриотических мероприятий и поддержки семей бойцов спецоперации.
— На региональный уровень отобраны 40 проектов, которые набрали максимальное количество баллов, — сообщила заместитель мэра, руководитель аппарата администрации Елена Войцехович.
По критериям проекта те, кто его выдвинул должны оплатить 10% от его общей стоимости, а остальную часть до двух миллионов рублей оплатит бюджет региона. Теперь инициаторам, которых отобрали на областной этап, надо внести взнос. Его сумму участники определяли сами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что антитеррористические учения прошли в Иркутской области 20 сентября. Тренировка прошла в поселке Усть-Ордынский.