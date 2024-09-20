В калининградском аэропорту «Храброво» заработал единый колл-центр

В калининградском аэропорту «Храброво» начал работу единый колл-центр — пассажирам предлагают звонит по номеру +7 (4012) 550−550. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».
По многоканальному телефону круглосуточно можно получить информацию о расписании, задержке рейсов, правилах перевозки пассажиров, багажа, питомцев
«Планируется, что ежемесячно колл-центр будет обрабатывать более 10 тысяч звонков. В ближайшем будущем к колл-центру Храброво будут присоединены аэропорты в Мурманске и Пскове», — говорится в сообщении.