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В калининградском аэропорту «Храброво» заработал единый колл-центр

Звонить круглосуточно можно за информацией о задержке рейсов, расписании, правилах провоза багажа и питомцев.

Источник: Комсомольская правда

В калининградском аэропорту «Храброво» начал работу единый колл-центр — пассажирам предлагают звонит по номеру +7 (4012) 550−550. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

По многоканальному телефону круглосуточно можно получить информацию о расписании, задержке рейсов, правилах перевозки пассажиров, багажа, питомцев и т. д.

«Планируется, что ежемесячно колл-центр будет обрабатывать более 10 тысяч звонков. В ближайшем будущем к колл-центру Храброво будут присоединены аэропорты в Мурманске и Пскове», — говорится в сообщении.