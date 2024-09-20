Олбани
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске «Черноглазовские мельницы» завершили свою деятельность после почти 22 лет работы

Ликвидация предприятия завершена на основании судебного решения.

Источник: Комсомольская правда

Конкурсное производство в отношении ОАО «Черноглазовские мельницы» подошло к концу. Предприятие официально прекратило свою деятельность.

16 сентября в ЕГРЮЛ была зарегистрирована запись о ликвидации компании, что стало следствием судебного решения о завершении конкурсного производства. Таким образом, на этом завершается почти 22-летняя история предприятия, зарегистрированного 25 сентября 2002 года.

«Черноглазовские мельницы» занимали важное место в Омской области как один из крупнейших производителей муки. Мельничный завод и зерносклад компании располагались на станции Жатва в Таврическом районе. В сентябре 2019 года предприятие было признано банкротом по заявлению налоговой инспекции. Конкурсное производство велось Ириной Мецлер с февраля 2021 года и завершилось 10 июля 2023 года.