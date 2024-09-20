В Омске «Черноглазовские мельницы» завершили свою деятельность после почти 22 лет работы

«Черноглазовские мельницы» занимали важное место в Омской области как один из крупнейших производителей муки. Мельничный завод и зерносклад компании располагались на станции Жатва в Таврическом районе. В сентябре 2019 года предприятие было признано банкротом по заявлению налоговой инспекции. Конкурсное производство велось Ириной Мецлер с февраля 2021 года и завершилось 10 июля 2023 года.