В Омске «Черноглазовские мельницы» завершили свою деятельность после почти 22 лет работы

Конкурсное производство в отношении ОАО «Черноглазовские мельницы» подошло к концу. Предприятие официально прекратило свою деятельность.
16 сентября в ЕГРЮЛ была зарегистрирована запись о ликвидации компании, что стало следствием судебного решения о завершении конкурсного производства. Таким образом, на этом завершается почти 22-летняя история предприятия, зарегистрированного 25 сентября 2002 года.
«Черноглазовские мельницы» занимали важное место в Омской области как один из крупнейших производителей муки. Мельничный завод и зерносклад компании располагались на станции Жатва в Таврическом районе. В сентябре 2019 года предприятие было признано банкротом по заявлению налоговой инспекции. Конкурсное производство велось Ириной Мецлер с февраля 2021 года и завершилось 10 июля 2023 года.