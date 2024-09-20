Находка раскроет тайны древних обитателей региона: Останки зубастого кита нашли на берегу реки Кубань

«Находки, подобные этой, — большая ценность. Они дают возможность ученым расширить знания о тех представителях фауны, которые населяли территорию Северного Кавказа миллионы лет назад. Совместная работа ученых университета, представителей РГО и РАН позволит продвинуться в работе над этим направлением», — сказал ректор Северо-Кавказского федерального университета, председатель ставропольского краевого отделения РГО Дмитрий Беспалов.