Находка раскроет тайны древних обитателей региона: Останки зубастого кита нашли на берегу реки Кубань

Об уникальной находке рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.
Находку обнаружили кадеты молодежного клуба РГО «Сармат». На берегу реки Кубань рядом с Черкесском были найдены останки зубов и черепа. Но кому они принадлежали, оставалось загадкой. Тогда кадеты обратились в Северо-Кавказский федеральный университет, чтобы идентифицировать находку.
Ученые университета и представители Ставропольского отделения РГО выехали на место уникальной находки. Специалисты планировали провести предварительное исследование разреза и выбрать оптимальный маршрут для сбора дополнительного геологического и палеонтологического материала.
Исследователи выяснили, что на территории есть все возможности для обнаружения других палеонтологических объектов. Это, в свою очередь, поможет пополнить коллекции музеев уникальными образцами ископаемой фауны Северного Кавказа.
Останки идентифицировали ученые СКФУ. Это доктор географических наук, профессор департамента географии и геоинформатики Алексей Лысенко и заведующий палеонтологическим отделом геологического музея университета Михаил Шерстюков.
Как выяснилось, на найденном камне был отпечаток черепа примитивной группы вымерших зубастых китов Eurhinodelphinidae. Обнаруженные останки — это первая достоверная находка морских млекопитающих в Карачаево-Черкессии. Ученые предположили, что они могли принадлежать небольшой особи длиной около метра.
«Находки, подобные этой, — большая ценность. Они дают возможность ученым расширить знания о тех представителях фауны, которые населяли территорию Северного Кавказа миллионы лет назад. Совместная работа ученых университета, представителей РГО и РАН позволит продвинуться в работе над этим направлением», — сказал ректор Северо-Кавказского федерального университета, председатель ставропольского краевого отделения РГО Дмитрий Беспалов.
Участники экспедиции сделают точную геологическую привязку находки к геологическим разрезам реки Кубань. Кроме того, они реконструируют палеогеографическую обстановку в районе места, где найдены останки.
По материалам экспедиции участники подготовят научно-методические публикации, снимут научно-популярный документальный фильм, подготовят доклады на Школу палеонтологов.
В настоящее время исследователи реконструируют череп животного. Для этого используют компьютерную томографию и 3D-моделирование.
«Это поможет ученым лучше понять, что происходило на территории Кавказа миллионы лет назад и станет поводом для более подробного изучения этой территории», — отметили в пресс-службе СКФУ.