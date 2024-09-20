Потепление до +22 придёт в Новосибирскую область

Так, в субботу, 21 сентября, в Новосибирской области в ночное время ожидается похолодание до +5, +10, местами ожидаются заморозки до −1 градусов. Днём местами по региону пройдут небольшие дожди. Температура воздуха поднимется до отметок +16, +21. Ветер юго-западный с порывами до 14 м/с.
В ночь на воскресенье, 22 сентября, в регионе температура воздуха опустится до отметок до +4, +9. Осадков не ожидается. Днём потеплеет до +17, +22. Ветер юго-западный с порывами до 15 м/с. Таким образом, последний день недели станет самым тёплым.
В ночь на понедельник, 23 сентября, столбики термометров покажут +8, +13, местами до +2, +7. Днём потеплеет до +11, +16, местами — до +21. По региону ожидаются небольшие дожди. Ветер западный с порывами до 18 м/с.