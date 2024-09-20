В аэропорту Екатеринбурга увеличили число мест парковки

А уже со следующей недели начнутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия в зонах въезда и выезда. Для этого поочередно будут перекрываться отдельные стойки, но не более одной в каждом направлении. В связи с этим в Кольцово просят пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно.