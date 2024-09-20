В аэропорту Екатеринбурга увеличили число мест парковки

Число мест увеличено с 560 до 720 — для этого скорректирована схема движения по привокзальной площади. Как пояснили в аэропорту, необходимость изменений вызвана растущей востребованностью этой стоянки на фоне роста пассажиропотока.
Сейчас в Кольцово полным ходом идет модернизация въездных-выездных групп на стоянках, где было обновлено терминальное оборудование. Это позволяет пассажирам оплачивать парковку непосредственно на выездных стойках.
А уже со следующей недели начнутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия в зонах въезда и выезда. Для этого поочередно будут перекрываться отдельные стойки, но не более одной в каждом направлении. В связи с этим в Кольцово просят пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно.
Напомним, накануне стало известно, что аэропорт Кольцово передаст в собственность Екатеринбурга участок площадью 44 тысячи «квадратов», на котором расположен Дом культуры авиаработников. После этого запланирован капитальный ремонт ДК.