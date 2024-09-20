Лейбл Hyperboloid Records: история, состав

Не каждый российский лейбл может похвастаться работой с охапкой иностранных исполнителей, выступлением резидентов за рубежом и упоминанием на Pitchfork и The Fader. А Hyperboloid Records может. Компания стала одной из ведущих в российском музыкальном мире, сотрудничая с артистами не самых массовых жанров — таких как электроника и экспериментальная музыка. Рассказываем, какой путь прошел Hyperboloid и что происходит с ним сейчас.
Основатель организации, музыкант, предприниматель, продюсер Дмитрий «Acid Mafia» Гарин с детства увлекался музыкой и технологиями. Учась в Московском инженерно-физическом институте в 90-х, в своих музыкальных предпочтениях он перешел от метала к электронике, начал слушать артистов вроде Aphex Twin, Squarepusher, Boards of Canada. А вскоре узнал про британский лейбл Ninja Tune, что и вдохновило Дмитрия на создание собственного детища, которое могло бы вызывать ассоциации с определенным звуком, продвигать инновации. Название компании, появившейся в 2004 году, было выбрано с отсылкой на фамилию музыканта и фантастический роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» (1927).
В наше время странно представить, что лейбл начинался как самиздат. Дмитрий и его коллектив своими силами производили CD с музыкой, печатали для них обложки. Параллельно они искали возможность издавать материал в интернете, что считалось тогда совсем несерьезным. Главными ориентирами Гарина и его соратников были знаменитые британские издатели Planet Mu и Warp Records. В работе с исполнителями команда придерживалась дружеского подхода и заключала с ними официальные договоры, только если это было необходимо для поставок треков.
В 2008-м к Hyperboloid в качестве первого подписанта и партнера присоединился Алексей Девянин, сначала занимавшийся проектом Gultskra Artikler, а позднее взявший псевдоним Pixelord. Он же повел компанию в сторону современных трендов и сочетания экспериментального материала с более массовым — таким, под который могут собираться полные танцполы. В 2010-м еще одним руководителем лейбла стал диджей, промоутер Сергей Сабуров.
Настоящее же признание пришло к электронщикам-энтузиастам в 2011-м, когда на Hyperboloid вышел достигший коммерческого успеха релиз Cornbrail Acid шотландского продюсера Beatwife. О сообществе начали писать на Западе в связи с дабстепом, постдабстепом, хип-хопом, вонки, джуком. Тогда же лейбл смог активно рассылать сообщения о новинках среди российских СМИ. Большими помощниками организации стали платформы Bandcamp и SoundCloud.
Деятельность Hyperboloid не ограничена всемирной паутиной, музыканты еще и проводят вечеринки. Начинались они в московском, ныне закрывшемся клубе «Родня» и пришли к выступлениям на культовых мероприятиях Boiler Room. Впрочем, концертная жизнь компании кипит и в онлайн-пространстве, и даже метавселенных.
В 2015-м и 2017-м организация завоевала премию «Лейбл года» от Jager Music Awards.
Как уточняет Сергей Сабуров, исполнители на Hyperboloid объединены в «некое общее движение». Среди наиболее известных имен: создатель стиля видвейв Summer of Haze, мультижанровый дуэт Bad Zu, главная международная звезда лейбла — 813, бейс- и техно-музыкант Raumskaya, «петербуржский романтик» Famitsu, попадающий в плейлисты-миллионники петрозаводский берлинец cadeu, норвежский футворк-артист Slick Shoota, бейс-продюсер и любитель поколдовать с российской эстрадой Gillepsy.
Кроме того, сообщество сотрудничает с резидентами других лейблов: Хаски, IC3PEAK, ЛСП, Boulevard Depo, Nikita Zabelin.
Возможно, вы это уже где-то слышали, но мы напомним: и фрешменов, и классиков удобнее изучать с HiFi-стримингом Звук.
Hyperboloid стремительно вырос и обзавелся двумя дочерними организациями. Для неопоп- и гиперпоп-исполнителей появился Aelita Records, где выпускаются Zarya, «мьют», Clear Cast, New Sylveon и другие специалисты в этой области. Примечательно, что название саблейбла намекает на еще одно фантастическое произведение Толстого «Аэлита» (1923). Так зовут и дочь Дмитрия Гарина.
Для новичков электроники, экспериментальной музыки и брейкбита, пока остающихся в области андерграунда, существует Internetghetto. Среди его участников стоит отметить, например, Романа Broosnica, N95, FMSAO. А ближе познакомиться со вчерашними дебютантами можно с апрельским сборником #INTERNETGHETTO 2024.
Также с 2016 года функционирует музыкальная продакшен-студия Hyperboloid Studio, помогающая с рекламой, аудиовизуальными шоу, трейлерами таким гигантам, как Третьяковская галерея, «Гоголь-центр», Volvo, Mercedes-Benz.
Активно идет покорение лейблом ниши NFT. Сооснователь компании Pixelord создает коллекции в этом направлении. Сам холдинг тоже продает NFT-объекты, среди которых есть доступ на вечеринки в уже упомянутых метавселенных.
Гарин подчеркивает, что в работе с Hyperboloid всегда важнее всего «креативный выхлоп», а денежный вопрос вторичен. Потенциальному подписанту нужно понимать, почему он хочет стать частью комьюнити и в чем его цель — развиться самому или своим творчеством побудить к изменениям лейбл.
Семья Hyperboloid открыта к заявкам на почту Дмитрия или других партнеров; в соцсетях, на SoundCloud; знакомству на офлайн- или онлайн-мероприятиях. Рассказать о себе можно и в специальном гиперчате в Telegram. «Главное — не делать веерную типовую рассылку, похожую на спам. Такие письма демонстрируют, что артист хочет просто попасть на лейбл, чтобы “тусоваться с крутыми парнями”, будучи при этом не готовым сделать вклад в его музыкальную палитру, в конкретный жанр», — уточняет Гарин. Систематизированного процесса отбора, формы питчинга для исполнителей нет, чтобы претенденты не подстраивались под ожидания. Лейблу важнее наблюдать за музыкантами в естественной среде, например на концерте.
Поле экспериментальной электронной музыки будущего остается довольно узким. Его обитатели знают друг друга и объединены в общем течении, что характерно, к слову, и для хип-хоп-индустрии. Hyperboloid Records идет в направлении разрушения суперформальностей и серьезности, при этом изначально дает резидентам преимущество на рынке за счет своей репутации. В основе процессов лежит индивидуальное отношение к каждому артисту.
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