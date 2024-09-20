Лейбл Hyperboloid Records: история, состав

Семья Hyperboloid открыта к заявкам на почту Дмитрия или других партнеров; в соцсетях, на SoundCloud; знакомству на офлайн- или онлайн-мероприятиях. Рассказать о себе можно и в специальном гиперчате в Telegram. «Главное — не делать веерную типовую рассылку, похожую на спам. Такие письма демонстрируют, что артист хочет просто попасть на лейбл, чтобы “тусоваться с крутыми парнями”, будучи при этом не готовым сделать вклад в его музыкальную палитру, в конкретный жанр», — уточняет Гарин. Систематизированного процесса отбора, формы питчинга для исполнителей нет, чтобы претенденты не подстраивались под ожидания. Лейблу важнее наблюдать за музыкантами в естественной среде, например на концерте.