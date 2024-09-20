На ремонт львятника в зоопарке Ростова потратят почти 70 млн рублей

Заявки будут принимать до 27 сентября, а в конце месяца состоится открытый аукцион. Всего исполнителю по условиям контракта обещают выплатить 69,3 млн рублей. Эти деньги выделят городские власти и сам заказчик — Ростовский зоопарк.