На ремонт львятника в зоопарке Ростова потратят почти 70 млн рублей

Львятник в зоопарке Ростова-на-Дону собираются капитально обновить почти за 70 млн рублей. Сейчас принимаются заявки от подрядчиков, желающих выполнить работы. Эту информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки будут принимать до 27 сентября, а в конце месяца состоится открытый аукцион. Всего исполнителю по условиям контракта обещают выплатить 69,3 млн рублей. Эти деньги выделят городские власти и сам заказчик — Ростовский зоопарк.
Ремонт планируется в здании для млекопитающих № 7 на улице Зоологической, 3. Площадь объекта — 397,1 кв. метра.
Исполнитель должен поставить необходимые материалы и комплектующие, выполнить строительно-монтажные работы, контролируя при этом технику безопасности, а потом убрать территорию и вывезти все отходы. Работы планируются до 22 декабря 2025 года.