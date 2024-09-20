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На ремонт львятника в зоопарке Ростова потратят почти 70 млн рублей

В зоопарке Ростова-на-Дону запланировали капитальный ремонт львятника.

Источник: Комсомольская правда

Львятник в зоопарке Ростова-на-Дону собираются капитально обновить почти за 70 млн рублей. Сейчас принимаются заявки от подрядчиков, желающих выполнить работы. Эту информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Заявки будут принимать до 27 сентября, а в конце месяца состоится открытый аукцион. Всего исполнителю по условиям контракта обещают выплатить 69,3 млн рублей. Эти деньги выделят городские власти и сам заказчик — Ростовский зоопарк.

Ремонт планируется в здании для млекопитающих № 7 на улице Зоологической, 3. Площадь объекта — 397,1 кв. метра.

Исполнитель должен поставить необходимые материалы и комплектующие, выполнить строительно-монтажные работы, контролируя при этом технику безопасности, а потом убрать территорию и вывезти все отходы. Работы планируются до 22 декабря 2025 года.

флора и фауна