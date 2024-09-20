Как изменятся маршруты трамваев с открытием новой линии на улице Сергия Радонежского

После открытия трамвайной линии на улице Сергия Радонежского там пройдет новый маршрут до центра города. Он свяжет 3-ю Владимирскую улицу и Курский вокзал.
Новый маршрут пройдет по шоссе Энтузиастов, улице Сергия Радонежского, Костомаровскому мосту и 3-му Сыромятническому переулку. На нем будут работать современные низкопольные трамваи «Витязь-Москва» отечественного производства.
У маршрута будет исторический номер — № 2. Именно он связывал шоссе Энтузиастов с центром города с 1924 по 1980 год. До 1952-го маршрут проходил по нынешней улице Сергия Радонежского, а затем до 1980-го — по параллельной ей Школьной улице.
Будет восстановлено движение трамваев через Андроньевскую площадь до Курского вокзала, а также по Большой Андроньевской и Волочаевской улицам. Трамваи № 4, 32, 43 поедут по своим обычным маршрутам. Временный маршрут автобуса № 04 прекратит свою работу.
Кроме того, будет восстановлено движение трамваев от станции метро «Авиамоторная» через станцию «Площадь Ильича» до площади Абельмановская Застава. Трамваи будут ходить по маршруту № 12 от 16-й Парковой улицы через станцию метро «Семеновская», проспект Буденного, станции «Авиамоторная», «Площадь Ильича» и «Пролетарская» до станции Дубровка Московского центрального кольца. По маршруту № 38 можно будет проехать от Черемушек через станции метро «Пролетарская», «Площадь Ильича» и «Авиамоторная» до Дома культуры «Компрессор». Трамвай № 46 проследует от Метрогородка через станции метро «Семеновская», «Лефортово», «Авиамоторная», «Площадь Ильича», а также площадь Абельмановская Застава и Большую Калитниковскую улицу до Новоконной площади.
Остановку трамвая № 46 у станции метро «Авиамоторная» восстановят в Авиамоторном проезде. Маршруты автобуса № 012 (временный) и трамвая № 45 прекратят свою работу.
Подробнее об изменениях маршрутов трамваев в связи с открытием новой линии можно узнать в телеграм-канале «Дептранс. Оперативно». Информация о дате изменений будет опубликована там же.