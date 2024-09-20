Как изменятся маршруты трамваев с открытием новой линии на улице Сергия Радонежского

Кроме того, будет восстановлено движение трамваев от станции метро «Авиамоторная» через станцию «Площадь Ильича» до площади Абельмановская Застава. Трамваи будут ходить по маршруту № 12 от 16-й Парковой улицы через станцию метро «Семеновская», проспект Буденного, станции «Авиамоторная», «Площадь Ильича» и «Пролетарская» до станции Дубровка Московского центрального кольца. По маршруту № 38 можно будет проехать от Черемушек через станции метро «Пролетарская», «Площадь Ильича» и «Авиамоторная» до Дома культуры «Компрессор». Трамвай № 46 проследует от Метрогородка через станции метро «Семеновская», «Лефортово», «Авиамоторная», «Площадь Ильича», а также площадь Абельмановская Застава и Большую Калитниковскую улицу до Новоконной площади.