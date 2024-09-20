Татарстан в центре внимания: Рамина Пронина и Софья Моисеева прошли в финал «Мисс Россия-2024»

Помимо того, что она сама остается активной спортсменкой, Рамина тренирует маленьких гимнасток, увлекается вокалом, выступает на студенческих мероприятиях и помогает в организации различных мероприятий как на университетском, так и на международном уровне. Она считает, что именно ее многогранность делает ее не просто финалисткой конкурса, но и лидером среди сверстниц.