Татарстан в центре внимания: Рамина Пронина и Софья Моисеева прошли в финал «Мисс Россия-2024»

В Москве собрались пятьдесят финалисток «Мисс Россия-2024». Это самые яркие, красивые и талантливые девушки со всей страны. Они будут бороться за главный титул и корону мечты. Кому она достанется, станет известно 5 октября. Возможно та самая вожделенная многими девушками корона отправиться в Татарстан. Республику в этот раз в финале конкурса «Мисс Россия-2024» представляют Рамина Пронина и Софья Моисеева.
Что известно о финалистке конкурса «Мисс Россия-2024» из Татарстана Рамине Прониной
Рамина Пронина, 22-летняя финалистка из Татарстана, уверенно вошла в число лучших девушек страны после своей победы на конкурсе «Мисс Татарстан 2023». Именно этот успех вдохновил ее на участие в «Мисс Россия — 2024».
Рамина с раннего возраста погружена в спорт и искусство. В этом году она окончила бакалавриат по направлению «Тренер по художественной гимнастике», а теперь учится в магистратуре по специальности «Спортивный психолог».
Помимо того, что она сама остается активной спортсменкой, Рамина тренирует маленьких гимнасток, увлекается вокалом, выступает на студенческих мероприятиях и помогает в организации различных мероприятий как на университетском, так и на международном уровне. Она считает, что именно ее многогранность делает ее не просто финалисткой конкурса, но и лидером среди сверстниц.
«В первую очередь, каждый из нас должен оставаться человеком, нужно уметь быть бескорыстной, доброй, понимающей и уважающей личностью. Ведь Мисс — это пример для каждой девушки. Она всегда должна вести себя достойно и гордо нести свой титул», — рассказала «Комсомолке» Рамина.
Ее цель — достойно представить Татарстан на всероссийском уровне, и для этого она работает с полной самоотдачей.
«Свои мечты я стараюсь переводить в цели и реализовывать их с отдачей на все 200%», = с уверенностью говорит девушка.
Что известно о финалистке конкурса «Мисс Россия-2024» из Татарстана Софье Моисеевой
Софья Моисеева, еще одна 22-летняя финалистка из Татарстана, получила приглашение принять участие в кастинге «Мисс Россия» после успешного выступления на конкурсе «Мисс Татарстан 2024».
«Кастинг проходил в несколько этапов, среди 85 тысяч девушек отобрали 50 финалисток, в их число вошла и я, чему очень рада. Для меня огромная честь и радость представлять Казань, Татарстан», — поделилась впечатлениями конкурсантка.
Девушка называет себя человеком с активной жизненной позицией. В свободное время она участвует в творческих съемках и показах, занимается спортом и увлекается психологией. Помимо этого, она учится на третьем курсе юридического факультета Казанского федерального университета. Успешная учеба — это также один из главных жизненных приоритетов для Софьи. Благодаря полученным знаниям она хочет быть нужной обществу и привнести что-то новое для развития нашей страны.
Софья уверена, что настоящая Мисс Россия должна вдохновлять людей. Девушка в будущем планирует создать социальный проект по оказанию бесплатных юридических консультаций для малоимущих и социально незащищенных слоев населения. А что насчет личной жизни, то тут Софья откровенно призналась, что мечтает создать крепкую и дружную семью.