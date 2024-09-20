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Авиарейсы из Омска в Иркутск станут субсидируемыми

С 24 сентября вводятся новые тарифы на билеты и обновленное расписание полетов.

Источник: Комсомольская правда

Омский аэропорт объявил о новых ценах и изменениях в расписании рейсов Омск — Иркутск, выполняемых авиакомпанией S7. С 24 сентября пассажиры смогут приобрести билеты по субсидированным тарифам. Так, стоимость билета эконом-класса без багажа составит 10 тысяч рублей, а с включенным багажом — 11,5 тысяч рублей.

Пресс-служба омского аэропорта также сообщила, что с ноября произойдут изменения в расписании рейсов из Омска в Иркутск. В авиакомпании увеличат частоту полетов до трех раз в неделю. В октябре доступные рейсы осуществятся по вторникам и субботам, в то время как обратные — по понедельникам и пятницам. С ноября расписание будет следующим:

— Омск — Иркутск: вторник, четверг и суббота в 01:00;

— Иркутск — Омск: понедельник, среда и пятница в 22:50 по местному времени;

Субсидированные тарифы будут доступны для всех категорий пассажиров.