Авиарейсы из Омска в Иркутск станут субсидируемыми

Пресс-служба омского аэропорта также сообщила, что с ноября произойдут изменения в расписании рейсов из Омска в Иркутск. В авиакомпании увеличат частоту полетов до трех раз в неделю. В октябре доступные рейсы осуществятся по вторникам и субботам, в то время как обратные — по понедельникам и пятницам. С ноября расписание будет следующим: