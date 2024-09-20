«Меня зовут Саша, и я урод»: что известно об участнице шоу «Новые пацанки» из Лесогорска Александре Крючковой

— Я — один сплошной стержень. Со мной даже пацаны общаются как с братаном. Они не видят во мне девочку, — рассказала Софья. Своего отца она видела только на фотографиях, а с мамой со временем сложились натянутые отношения. Дочь обвиняла родительницу в «тотальном контроле». Учеба в кадетском классе в свое время стала для школьницы смыслом жизни. Возможно, это и повлияло на «мужественный» характер девушки.