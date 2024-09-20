«Меня зовут Саша, и я урод»: что известно об участнице шоу «Новые пацанки» из Лесогорска Александре Крючковой

В эфире стартовал 9 сезон популярного шоу «Пацанки», где девушек с непростыми судьбами превращают в настоящих леди. Однако на этот раз формат изменился. Вместо привычной школы 15 участниц попали на остров в Тайланде, где им придется самостоятельно добывать еду и средства для выживания. Их наставником стал блогер и ведущий Дмитрий Масленников.
За победу борется и жительница рабочего поселка Лесогорск Иркутской области Александра Крючкова. КП-Иркутск рассказывает, что известно об участнице из Приангарья.
— Меня зовут Саша, и я урод, — представилась в первом выпуске нового сезона «Пацанок» 20-летняя сибирячка. Девушка родилась без руки, точнее — без левого предплечья. Родители поддерживали дочь и не старались спрятать ее от внешнего мира. В детстве девочка не стеснялась своей внешности, но уже в школе сверстники начали над ней издеваться. Это заставило Сашу задаваться вопросом: «почему именно я?». Замкнувшись в себе, она обрезала волосы и стала носить только черную одежду.
— Отношений у меня нет, ведь я не верю в любовь. Когда я тянулась к мужскому полу, меня отвергали, — призналась Александра. — В школе я приготовила мальчику на 14 февраля валентинку и положила конфету. Прочитав открытку, он ее смял, а конфету сожрал со словами «Я со страшными не встречаюсь». Я плакала. Была истерика.
Зачастую на улице незнакомцы принимают девушку за парня. Это обижает Александру, но та не боится ввязываться в драки даже с крепкими мужчинами. Обычно это происходит под действием алкоголя.
Особенности здоровья также мешают сибирячке найти подходящую работу. Руководство отказывает ей в трудоустройстве. Не помогает даже протез стоимостью три миллиона.
— Я считаю себя уродом, неполноценной. Мечтаю принять себя, полюбить. Мечтаю обеспечить родителям шикарную старость, как бы банально это не звучало.
Переживания Александра Крючкова отпускает через написание текстов для песен. Она надеется, что после проекта сможет без стеснения надеть майку, накраситься и разбавить гардероб вещами другого цвета.
Еще две участницы.
Среди участниц проекта оказались сразу три девушки из Иркутской области. Помимо 20-летней Александры Крючковой из поселка Лесогорск кастинг прошли 18-летняя Софья Кульгавая из Ангарска и 25-летняя Лейла Ключевская из Иркутска. Что известно о них?
Лейла родилась в семье наркозависимых. Когда родители попали в тюрьму, девочку поместили в детский дом. Трудные подростковые годы и отсутствие родительской любви оставили свой отпечаток. Лейла стала воровать, чтобы прокормить себя, а в 15 лет родила, но малыш не дожил и до двух лет… Второй ребенок родился в отношениях с мужчиной, который тоже употреблял запрещенные вещества.
Вторая участница — Софья Кульгавая. Девушке 18 лет.
— Я — один сплошной стержень. Со мной даже пацаны общаются как с братаном. Они не видят во мне девочку, — рассказала Софья. Своего отца она видела только на фотографиях, а с мамой со временем сложились натянутые отношения. Дочь обвиняла родительницу в «тотальном контроле». Учеба в кадетском классе в свое время стала для школьницы смыслом жизни. Возможно, это и повлияло на «мужественный» характер девушки.
На проекте Софья хочет отпустить прошлое и раскрыться.