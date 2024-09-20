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В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя на нескольких улицах

В Екатеринбурге из-за «Кросса нации» запретят продажу алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя на нескольких улицах. Это связано с проведением соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега “Кросс нации”. Об этом сообщает издание “ФедералПресс” со ссылкой на администрацию города.

— Не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, — сообщается в документе, подписанном мэром Алексеем Орловым.

Ограничения будут действовать 21 сентября с 09:30 до 15:30. Запрет на продажу спиртных напитков вводится на улицах Репина — Крауля — Мельникова — Татищева.

Забег «Кросс нации» состоится 21 сентября. Впервые за много лет мероприятие поменяет место проведения. В 2024 году соревнования пройдут на ВИЗе, а не рядом с УрФУ.