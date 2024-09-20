В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя на нескольких улицах. Это связано с проведением соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега “Кросс нации”. Об этом сообщает издание “ФедералПресс” со ссылкой на администрацию города.