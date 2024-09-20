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Ученики школы № 37 в Дзержинске обучаются во время ремонта

Работы должны завершить 10 октября.

Источник: Комсомольская правда

Родители учеников школы № 37 в Дзержинске возмущены, что ученики обучаются во время ремонта. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород Без цензуры».

В учебном учреждении, по словам родителей, продолжают проводить ремонт и отвлекают детей от занятий. Школьники вынуждены слушать, как сверлят и стучат.

В комментариях под постом администрация Дзержинска ответила, что в школе ведется ремонт туалета на 1 этаже. Работы должны завершиться до 10 октября.

— Руководство школы пересмотрит график проведения ремонта. Текущий и аварийный ремонт школы имеют право проводить в течение года, — говорится в сообщении.

образование