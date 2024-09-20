Ученики школы № 37 в Дзержинске обучаются во время ремонта

Родители учеников школы № 37 в Дзержинске возмущены, что ученики обучаются во время ремонта. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород Без цензуры».
В учебном учреждении, по словам родителей, продолжают проводить ремонт и отвлекают детей от занятий. Школьники вынуждены слушать, как сверлят и стучат.
В комментариях под постом администрация Дзержинска ответила, что в школе ведется ремонт туалета на 1 этаже. Работы должны завершиться до 10 октября.
— Руководство школы пересмотрит график проведения ремонта. Текущий и аварийный ремонт школы имеют право проводить в течение года, — говорится в сообщении.