Как детская травма аукнулась через 28 лет: Ростовчанин пережил ампутацию ног, но нашел жену и любимое дело

В теплое время года Стаса Черенова почти всегда можно встретить на Гребном канале. После ампутации ног он научился плавать на сап-борде, а потом вместе с женой организовал прокат таких досок. О том, как удалось побороть жалость к себе и начать новую жизнь мужчина рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».
ТРУБА ВОШЛА В ГОЛОВУ.
Стас считает, что потеря ног — отдаленные последствия тяжелой черепно-мозговой травмы.
— Это произошло на тренировке по самбо. Мне тогда было 11 лет. Во время пробежки по залу мы с ребятами дурачились, и я не заметил как налетел на металлический турник для подтягиваний. Удар был таким сильным, что труба вошла мне в голову. Потерял сознание, на «скорой» меня увезли в больницу. Врачи почистили и зашили рану.
Повзрослевший Стас и думать забыл о детской травме. Жизнь шла своим чередом: работа, спортзал, мотоциклы, любимая женщина… Все изменилось в 26 лет, когда у мужчины начали уставать и болеть ноги, В то время он трудился на складе оптовой компании, торгующей канцелярскими принадлежностями.
— Первой забила тревогу мама моего приятеля — врач по профессии. Когда я обмолвился о больных ногах, она внимательно меня осмотрела и заподозрила проблемы с сосудами. Она же записала меня на обследование в клинику.
Мужчина побывал на приеме у разных специалистов. Ему ставили то один, то другой грозный диагнозы. Среди них был и тромбангит — опасное заболевание, при котором закрывается путь кровотока в венах и артериях. И синдром Рейно, сопровождающийся спазмом периферических сосудов.
— В общей сложности я перенес шесть операций, в том числе по протезированию артерий, но ничего не помогло. В 2017 году состояние ухудшилось, я жил на сильных обезболивающих и страдал от бессонницы. Нарушение кровотока привело к тому, что начали чернеть пальцы. Выхода не было: либо ампутировать ноги, либо умереть от гангрены. Помню, что просил врачей оставить колени…
АМПУТАЦИЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
Перед операцией Стас решил расстаться с любимой женщиной.
— Мы с Александрой встречались уже пять лет, но я не хотел быть для нее обузой.
Мужчина отправился на машине в Москву, где работала любимая. Жал больными ногами на педали из последних сил. Приехал и сказал, что между ними все кончено. Причину расставания не назвал. И Саша решила, что у Стаса появилась другая женщина.
Левую ногу ростовчанину ампутировали 14 октября 2018 года — в день его рождения. Правую — спустя четыре месяца. Мужчине тогда было 39 лет. Он признается, что первые две недели после операции были самыми тяжелыми.
— Я засыпал и просыпался с мокрыми от слез глазами. Боль в ногах была ничем по сравнению с душевной раной. Я не принимал себя калекой: жить не хотелось!
Из глубокой депрессии Стаса вытащил друг — стокилограммовый борец. Он занимался с ним физкультурой или, взвалив на плечо, выносил на прогулку.
Александра узнала про ампутацию от родителей, но к тому времени у нее уже был другой мужчина. Когда Стаса выписали, она приезжала к нему домой, обнимала и плакала. Новый кавалер тактично ждал в машине…
«БУДЕШЬ СОБИРАТЬ РОЗЕТКИ…».
Стас не скрывает, что жалел себя и мучился чувством ущербности.
— Пенсия по инвалидности была тогда 14 тысяч рублей, а я хотел нормально зарабатывать. Однажды мы с приятелями сидели в кафе, они пытались меня утешить: мол, не переживай, можно собирать розетки на дому…
Мужчина разозлился и решил, что этому не бывать. Стал выкраивать из скромной пенсии деньги на обучение. Освоил разные профессии, в том числе тендер-менеджера. Работал в геодезической компании и других организациях. Продолжал заниматься физкультурой — подтягивался, отжимался, качал руки с помощью пятилитровых бутылок с водой. Со временем купил абонемент в фитнес-зал и даже стал играть в баскетбол на электроколясках.
Стас понял, что потеря ног — не повод ставить крест на жизни, в том числе на личной. В социальных сетях он познакомился с девушкой-фотографом. Сначала ей было интересно снимать сильного духом человека, а потом между ними закрутился роман.
ПЕРЕВЕРНУЛСЯ ПО ДОРОГЕ В ЗАГС.
Шло время. Александра рассталась со своим мужчиной, а Стас — со своей девушкой. Оба поняли, что все еще любят друг друга. Когда мужчина сделал избраннице предложение, она ответила «да».
— У меня не получилось подать заявление в ЗАГС через госуслуги, и я поехал туда на коляске. По пути перевернулся, сделал двойное сальто и упал. Вокруг меня столпились люди, хотели вызывать «скорую», но я отряхнулся и помчался дальше.
29 декабря 2020 года влюбленные поженились. А позже — буквально с нуля организовали свое дело — прокат сап-бордов.
ВЕРНУТЬ ВКУС К ЖИЗНИ.
Именно Александра — тренер по гребле на байдарках и каноэ привила Стасу любовь к сапам. В Москве она год проработала инструктором по этому виду спорта и хотела продвигать его в Ростове.
Сначала супруги открыли станцию для сапсерфинга на Гребном канале, а потом — на левом берегу Дона. Причем, вторую Стас построил вместе со страшим братом: административное помещение, склад для досок… Работал то на коленях, то на протезах.
Все заработанные деньги уходили на аренду участка и покупку оборудования.
— Мы приобрели доски, весла, обучили команду тренеров из числа профессиональных гребцов. Саша — главный инструктор и душа всего предприятия. Я администратор. Поначалу клиентов было немного: сапы воспринимали как диковинку. На раскрутку дела ушло почти три года. Зато сейчас телефон разрывается с семи утра до поздней ночи. Но я не жалуюсь — сам же просил у Бога работу, чтобы прокормить себя и семью.
Кстати, инвалидам и участникам спецоперации Стас предлагает кататься на сапах бесплатно. Ведь он прекрасно понимает, как важно вернуть вкус к жизни травмированному человеку.
Александра и Стас участвуют в сап соревнованиях из архива героя публикации.