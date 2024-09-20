Как детская травма аукнулась через 28 лет: Ростовчанин пережил ампутацию ног, но нашел жену и любимое дело

— Это произошло на тренировке по самбо. Мне тогда было 11 лет. Во время пробежки по залу мы с ребятами дурачились, и я не заметил как налетел на металлический турник для подтягиваний. Удар был таким сильным, что труба вошла мне в голову. Потерял сознание, на «скорой» меня увезли в больницу. Врачи почистили и зашили рану.