В Златоусте объявили о начале отопительного сезона с 23 сентября

С понедельника, 23 сентября, в домах Златоуста включат центральное отопление. Об этом сегодня сообщил глава муниципалитета Олег Решетников.
По словам мэра, решение начать отопительный сезон было принято в связи с прогнозом погоды: со следующей недели в горных районах Челябинской области ожидается резкое похолодание, ночами ожидаются минусовые температуры.
Решетников отметил, что запуск отопления — процесс не одномоментный. Трубы могут наполняться теплоносителем до десяти дней, так что батареи станут горячими не сразу.
«Многое зависит и от оперативности управляющих компаний, которые должны подключить к ресурсу обслуживаемые дома», — подчеркнул мэр.
Напомним, что неделю назад о планах запустить котельные сообщила администрация Саткинского района. Включить тепло там также планируют с 23 сентября.