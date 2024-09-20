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В Златоусте объявили о начале отопительного сезона с 23 сентября

На заполнение системы может уйти до десяти дней.

Источник: AP 2023

С понедельника, 23 сентября, в домах Златоуста включат центральное отопление. Об этом сегодня сообщил глава муниципалитета Олег Решетников.

По словам мэра, решение начать отопительный сезон было принято в связи с прогнозом погоды: со следующей недели в горных районах Челябинской области ожидается резкое похолодание, ночами ожидаются минусовые температуры.

Решетников отметил, что запуск отопления — процесс не одномоментный. Трубы могут наполняться теплоносителем до десяти дней, так что батареи станут горячими не сразу.

«Многое зависит и от оперативности управляющих компаний, которые должны подключить к ресурсу обслуживаемые дома», — подчеркнул мэр.

Напомним, что неделю назад о планах запустить котельные сообщила администрация Саткинского района. Включить тепло там также планируют с 23 сентября.

ЖКХ