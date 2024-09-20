Рассказываем, на каких улицах ограничат движение в центре Иркутска 21 сентября

— До 13:00 ограничат проезд по нескольким улицам. На бульваре Гагарина от Красного Восстания до Чкалова. Затем на Чкалова от бульвара Гагарина до 5-й Армии. А также от Чкалова до Карла Маркса и от 5-й Армии до бульвара Гагарина, — рассказывают в пресс-службе администрации.