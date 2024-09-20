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Жители Ростовской области сообщили о двух белых точках в небе

Две подозрительные белые точки заметили в безоблачном небе жители Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области заметили в небе две белые точки. Они, по словам очевидцев, провисели довольно долго и были видны в разных территориях региона. Пост об этом в соцсетях опубликовали вчера, 19 сентября.

Что за точки были видны в безоблачном пространстве, неизвестно. Одни интернет-пользователи предположили, что имело место какое-то природное явление. Другие же заявили, что это могут быть следы работы ПВО над территорией ДНР.

Официальной информации нет. Комментарии от донских властей или Миноброны России не поступали. Также вчера на территории Ростовской области не фиксировались какие-либо серьезные происшествия.