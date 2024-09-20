Увечная мерзлота. Казанцев вместо бабьего лета встретил первый снег

На кадрах видно, как мелкие и влажные снежинки тихо оседают на землю, но долго не задерживаются. Это скорее было напоминанием о приближающихся холодах, чем серьезный снегопад. Тем временем синоптики из республиканского Гидрометцентра уже предупреждают о первых заморозках: ночью температура может опуститься до нуля. Звучит как сигнал для тех, кто еще не достал зимние вещи из шкафа!