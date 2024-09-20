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Увечная мерзлота. Казанцев вместо бабьего лета встретил первый снег

Казанская погода продолжает удивлять жителей своей непредсказуемостью.

Сейчас в Олбани: +15° 0 м/с 88% 753 мм рт. ст. +17°

Только что все обсуждали затянувшееся жаркое лето, как неожиданно в середине сентября в Татарстане выпал первый снег! Некоторые жители поселка Куюки воочию видели снегопад, хоть и не продолжительное время, однако большая часть сельчан восприняла новости о снеге в середине сентября как розыгрыш. Подробности в материале «АиФ-Казань».

Скорые холода.

На кадрах видно, как мелкие и влажные снежинки тихо оседают на землю, но долго не задерживаются. Это скорее было напоминанием о приближающихся холодах, чем серьезный снегопад. Тем временем синоптики из республиканского Гидрометцентра уже предупреждают о первых заморозках: ночью температура может опуститься до нуля. Звучит как сигнал для тех, кто еще не достал зимние вещи из шкафа!

Однако не все горожане готовы поверить этому погодному «фокусу». В соцсетях активно обсуждают, что снежные «предвестники зимы» видели также на Мамадышском тракте. Но мнения разделились. Местный житель Куюков Султан заявил, что ничего снежного прошлой ночью не замечал:

«Я с 18:00 до 20:30 был на тренировке. Шел мелкий дождик, но до снега это не дотягивало. Может, где-то локально и выпал, но звучит фантастически», — недоумевает он.

Тем временем в Telegram-канале «Салмачи-Куюки|Онлайн» автор с юмором спросил подписчиков, действительно ли в поселке прошел снег. В комментариях мнения разошлись: одни утверждали, что видели снег на улице Олимпийской, другие предположили, что это чей-то розыгрыш или умелый пиар-ход.

Явление не редкое.

Если снегопад на самом деле был, то причин для паники нет, уверяет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, ранние осадки — явление не редкое. «Были случаи и более раннего снегопада в центральной и южной частях европейской России», — рассказал ученый.

Но стоит ли ожидать скорого прихода зимы? Леус разрушает этот миф: первые снежинки в сентябре не гарантируют скорого установления снежного покрова. «Метеорология не работает по принципу “ранний снег — ранняя зима”. Как теплое лето не предсказывает холодную зиму, так и осенние осадки не могут предсказать её скорость приближения», — объясняет эксперт.

Чего ждать?

«Антициклон, который долгое время господствовал на европейской территории России и на Урале, постепенно уходит. На нашу территорию будут оказывать влияние атмосферные фронты», — сообщил начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь.

Осень в республику пришла с опозданием, отмечают специалисты. Прошлой ночью первые заморозки были зафиксированы на юго-востоке региона. Например, в Бавлах температура ночью опустилась до минус одного градуса.

В этом году татарстанцев теплом не обделили — первые две декады сентября температура воздуха была намного выше нормы. Причиной этого стал обширный антициклон, руливший погодой во всей европейской части России, на Урале и даже в Сибири. По мнению местных синоптиков, это тепло может вернуться к нам в виде бабьего лета.

Этот год привнес нам большое количество погодных сюрпризов. Если рядовой человек сильно удивляется погодным изменениям и даже может обрадоваться сильно затянувшемуся лету, то у ученых на это свое мнение.

«Две первые недели этого месяца были жаркими с температурой 18,5 градуса, что является редким явлением, последний раз наблюдавшимся 15 лет назад. За всю историю метеонаблюдений было всего четыре случая аномально жаркого начала осени. Из-за глобального потепления температуры во всех сезонах повышаются. Этот год станет одним из трех самых теплых за всю историю метеонаблюдений», — заключил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.