Зоолог Сергей Дудкин: Медузы в Азовском море исчезнут не раньше ноября

— В тот момент они совсем небольшие — чуть меньше сжатого человеческого кулака. А уже к августу могут вырастать примерно с коровью голову. Это в том случае, когда много зоопланктона, а других его потребителей мало. Поскольку хамсы и тюльки, которые тоже его едят, в этих водоемах небольшое количество, то медузам его остается много.