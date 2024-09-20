Олбани
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зоолог Сергей Дудкин: Медузы в Азовском море исчезнут не раньше ноября

Когда исчезнут медузы в Таганрогском заливе, рассказал ростовский ученый.

Сейчас в Олбани: +15° 0 м/с 88% 753 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

В Азовском море и Таганрогском заливе сейчас наблюдается ставшее уже традиционным нашествие медуз, которые создают проблемы как для людей, так и для рыбы. Когда в этом году стоит ждать их сезонного исчезновения, об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал зоолог Сергей Дудкин.

РАЗМЕРОМ С КОРОВЬЮ ГОЛОВУ.

По данным ученых Азово-Черноморского филиала ВНИРО, которые и провели исследование медуз в Азовском море и Таганрогском заливе, в этом году их размеры — если сравнивать с прошлым годом — оказались немного меньше.

Наш собеседник Сергей Дудкин связывает этот факт, прежде всего, с наличием кормовой базы.

— Если много зоопланктона и личинок рыб, то медузы достаточно быстро растут и развиваются.

Известно, что в Азовское море они попадают из Черного через Керченский пролив. И происходит это в первой половине июня.

— В тот момент они совсем небольшие — чуть меньше сжатого человеческого кулака. А уже к августу могут вырастать примерно с коровью голову. Это в том случае, когда много зоопланктона, а других его потребителей мало. Поскольку хамсы и тюльки, которые тоже его едят, в этих водоемах небольшое количество, то медузам его остается много.

Также, отметил зоолог, медузы влияют на популяцию рыбы. Прежде всего, на ту, которая питается зоопланктоном. Как следствие — та меньше растет и дает потомства. Следовательно, ее становится все меньше и меньше.

— Уловы хамсы и тюльки сокращаются.

Еще медузы являются прямыми пищевыми конкурентами для личинок рыб и ранних мальков, например, камбалы калкана. До месячного возраста все едят одно и то же.

ВСПЫШКИ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ.

— Сейчас нет никаких оснований полагать, что вспышки численности медуз по какой-то причине прекратятся. Почему? Потому что соленость моря продолжает расти. Она уже превысила 15 промилле и приближается почти к 16-ти. Фактически, это как в поверхностных водах Черного моря.

Происходит это потому, что реки несли пресной воды меньше, чем обычно. А из-за жаркого лета еще и испарение увеличивалось. Поэтому пресной воды поступает в море все меньше, а испаряется все больше. Вдобавок, в Азовское море поступает все больше черноморских вход через Керченский пролив в порядке компенсации.

И, если раньше именно пресная вода и низкая соленость предотвращала развитие медуз. То после того, как уровень солености достиг комфортных для них значений, и началось их развитие.

— Пока что мы не видим тенденции на увеличение объемов пресноводного стока. Поэтому, я думаю, что медузы станут обычными обитателями Азовского моря и каждый год будут давать вспышки по развитию численности. По крайней мере, в ближайшие годы просматривается такая тенденция. И никаких намеков на то, что они исчезнут, пока нет.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СЕЗОН.

Ближе к зиме и до потепления из-за снижения температуры воды медузы исчезнут из Азовского моря и Таганрогского залива.

— Теплолюбивые, вредные и опасные для людей медузы-корнероты — крупные колоколообразные с мощными щупальцами и фиолетовой оторочкой — дают летом наибольшую биомассу. Они начинают погибать при температуре 9−10 градусов.

Раньше это был конец октября. А сейчас из-за теплой осени они еще сохраняют жизнеспособность до середины ноября. И только потом начинают погибать.

Также есть еще один вид медуз — ушастых. Они выглядят в виде блюдца, а сверху на них нарисованы как будто два розовых сердечка. Они более холодолюбивые, поэтому раньше развиваются в Азовском море и позже погибают.

экология