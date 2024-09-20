Зоолог Сергей Дудкин: Медузы в Азовском море исчезнут не раньше ноября

В Азовском море и Таганрогском заливе сейчас наблюдается ставшее уже традиционным нашествие медуз, которые создают проблемы как для людей, так и для рыбы. Когда в этом году стоит ждать их сезонного исчезновения, об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал зоолог Сергей Дудкин.
РАЗМЕРОМ С КОРОВЬЮ ГОЛОВУ.
По данным ученых Азово-Черноморского филиала ВНИРО, которые и провели исследование медуз в Азовском море и Таганрогском заливе, в этом году их размеры — если сравнивать с прошлым годом — оказались немного меньше.
Наш собеседник Сергей Дудкин связывает этот факт, прежде всего, с наличием кормовой базы.
— Если много зоопланктона и личинок рыб, то медузы достаточно быстро растут и развиваются.
Известно, что в Азовское море они попадают из Черного через Керченский пролив. И происходит это в первой половине июня.
— В тот момент они совсем небольшие — чуть меньше сжатого человеческого кулака. А уже к августу могут вырастать примерно с коровью голову. Это в том случае, когда много зоопланктона, а других его потребителей мало. Поскольку хамсы и тюльки, которые тоже его едят, в этих водоемах небольшое количество, то медузам его остается много.
Также, отметил зоолог, медузы влияют на популяцию рыбы. Прежде всего, на ту, которая питается зоопланктоном. Как следствие — та меньше растет и дает потомства. Следовательно, ее становится все меньше и меньше.
— Уловы хамсы и тюльки сокращаются.
Еще медузы являются прямыми пищевыми конкурентами для личинок рыб и ранних мальков, например, камбалы калкана. До месячного возраста все едят одно и то же.
ВСПЫШКИ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ.
— Сейчас нет никаких оснований полагать, что вспышки численности медуз по какой-то причине прекратятся. Почему? Потому что соленость моря продолжает расти. Она уже превысила 15 промилле и приближается почти к 16-ти. Фактически, это как в поверхностных водах Черного моря.
Происходит это потому, что реки несли пресной воды меньше, чем обычно. А из-за жаркого лета еще и испарение увеличивалось. Поэтому пресной воды поступает в море все меньше, а испаряется все больше. Вдобавок, в Азовское море поступает все больше черноморских вход через Керченский пролив в порядке компенсации.
И, если раньше именно пресная вода и низкая соленость предотвращала развитие медуз. То после того, как уровень солености достиг комфортных для них значений, и началось их развитие.
— Пока что мы не видим тенденции на увеличение объемов пресноводного стока. Поэтому, я думаю, что медузы станут обычными обитателями Азовского моря и каждый год будут давать вспышки по развитию численности. По крайней мере, в ближайшие годы просматривается такая тенденция. И никаких намеков на то, что они исчезнут, пока нет.
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СЕЗОН.
Ближе к зиме и до потепления из-за снижения температуры воды медузы исчезнут из Азовского моря и Таганрогского залива.
— Теплолюбивые, вредные и опасные для людей медузы-корнероты — крупные колоколообразные с мощными щупальцами и фиолетовой оторочкой — дают летом наибольшую биомассу. Они начинают погибать при температуре 9−10 градусов.
Раньше это был конец октября. А сейчас из-за теплой осени они еще сохраняют жизнеспособность до середины ноября. И только потом начинают погибать.
Также есть еще один вид медуз — ушастых. Они выглядят в виде блюдца, а сверху на них нарисованы как будто два розовых сердечка. Они более холодолюбивые, поэтому раньше развиваются в Азовском море и позже погибают.