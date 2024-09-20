Погода в Ростове-на-Дону в выходные 21 — 22 сентября: Возвращение тепла до +27 градусов

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 21 — 22 сентября окажется теплее, чем в будние дни, и немного задержит в донской столице и регионе «четвертый месяц лета». Так, в дневные часы воздух будет прогреваться до +27 градусов, «придет в себя» и ветер, который терзал прохожих своими порывами всю неделю. Правда, ночью будет достаточно свежо, особенно в северных районах области. Публикуем подробный прогноз от синоптиков Ростовского гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону в субботу, 21 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. Ветер будет дуть северный и северо-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +11 — +13 градусов, а днем поднимется до +27 — +27.
Аналогичная погода ожидается в донской столице и в воскресенье, 22 сентября.
А в Ростовской области также будет переменная облачность без осадков. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы на выходных в среднем составит +11 — +16 градусов, а местами опустится до +7, а в ночь на субботу будет и того ниже — всего до +3 градусов. В течение двух дней столбики термометров днем будут подниматься до +21 — +26 градусов, а местами воздух прогреется до +28.