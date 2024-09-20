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Для опреснения Азовского моря в него могут направить воду из Волги

Волго-Донской канал может стать частью проекта по опреснению Азовского моря. Как рассказала ТАСС советник главы ДНР по развитию акватории Азовского моря Марина Борисюк, сейчас разработчики «Стратегии устойчивого развития Приазовья» рассматривают возможность его использования для переброски воды из Волги в Дон.

Так в Таганрогский залив и, соответственно, Азовское море будет поступать больше пресной воды. Однако, по ее словам, такой метод требует исследований и пока является лишь одним из потенциальных способов решения проблемы.

Вопрос опреснения Азовского моря стоит остро — за последние 20 лет, по словам советника, концентрация соли в нем значительно увеличилась. Два года назад ученые РАН выяснили, что соленость водоема достигала исторического максимума — 14,83 промилле.

«Когда я писала кандидатскую диссертацию, 20 лет назад, лично брала пробы в Таганрогском заливе, то максимальные показатели солености оставляли 8 промилле — 8 грамм соли на литр воды. Сейчас коллеги констатируют показатели в 17−18 промилле», — приводит информагентство слова Марины Борисюк.

Согласно исследованию Южного научного центра РАН, изменения приводят к росту популяции морской рыбы в Азовском море, такой как тюлька, хамса, бычковые, и снижению численности аборигенных обитателей — леща, судака и тарани.

экология