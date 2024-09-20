Для опреснения Азовского моря в него могут направить воду из Волги

Так в Таганрогский залив и, соответственно, Азовское море будет поступать больше пресной воды. Однако, по ее словам, такой метод требует исследований и пока является лишь одним из потенциальных способов решения проблемы.
«Когда я писала кандидатскую диссертацию, 20 лет назад, лично брала пробы в Таганрогском заливе, то максимальные показатели солености оставляли 8 промилле — 8 грамм соли на литр воды. Сейчас коллеги констатируют показатели в 17−18 промилле», — приводит информагентство слова Марины Борисюк.
Согласно исследованию Южного научного центра РАН, изменения приводят к росту популяции морской рыбы в Азовском море, такой как тюлька, хамса, бычковые, и снижению численности аборигенных обитателей — леща, судака и тарани.