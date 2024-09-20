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В Волгограде планируют установить 57-метровое колесо обозрения

Эскизный проект обсудили на градостроительном совете в администрации Волгограда.

В Волгограде, возможно, появится еще один грандиозный аттракцион — колесо обозрения высотой 57,5 метра. Планируется, что его могут установить в одном из старейших парков — Городском саду. Проект уже вынесли на обсуждение градостроительного совета города.

Предлагаемый к размещению объект — уникальный для России, так как имеет вантовую конструкцию. Колесо обозрения будет оборудовано двадцатью современными комфортабельными закрытыми кабинками с системами кондиционирования и отопления. Каждая кабинка рассчитана на размещение до 6 человек. Посетителей аттракциона будет радовать яркая иллюминация. Рядом предусмотрено размещение кафе.

Ожидается, что колесо будет работать круглый год. Инвестиции в проект составят более 120 млн рублей.