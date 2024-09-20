В Волгограде планируют установить 57-метровое колесо обозрения

Предлагаемый к размещению объект — уникальный для России, так как имеет вантовую конструкцию. Колесо обозрения будет оборудовано двадцатью современными комфортабельными закрытыми кабинками с системами кондиционирования и отопления. Каждая кабинка рассчитана на размещение до 6 человек. Посетителей аттракциона будет радовать яркая иллюминация. Рядом предусмотрено размещение кафе.