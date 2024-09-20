В Омске устранено 20 повреждений теплосетей за сутки

За последние 24 часа специалисты «Тепловой компании» ликвидировали 20 повреждений в теплосетях Омска. Эти данные были озвучены 20 сентября. В работах принимали участие 72 сотрудника. Повреждения были исправлены по следующим адресам: ул. 2 Учхозная, 1, ул. Ленина, 28, ул. Пушкина, 133/8 и 133/1, ул. Мира, 17б, ул. Менделеева, ул. 22 Апреля, 16, 10/1, пр. Мира, 14, ул. Андрианова, 2, ул. Вавилова, 234, ул. Ленина, 30, ул. Старозагородная роща, 8, ул. 2 Железнодорожная, 3, ул. Шакурова, 6, ул. Свободы, 54, ул. 75 Гвардейской Бригады, 12б, ул. Маргелова, 400, ул. Харьковская, 25/2, ул. Лукашевича, 15 г и 35. Горячее водоснабжение восстановлено на 144 объектах, однако на 8:00 20 сентября, еще 476 объектов оставались без горячей воды. В общей сложности зафиксировано 357 повреждений. «Работы по устранению повреждений ведутся ежедневно в соответствии с графиками. Для проведения ремонтов мобилизованы сотрудники коммунальных предприятий города и привлечены подрядные организации. Например, УДХБ направило 8 рабочих и 4 сварщика, а АО “Омскэлектро” предоставило технику, включая автокран и экскаватор», — сообщили в «Тепловой компании». Сегодня ремонтные работы запланированы на следующих объектах: Центральный округ: ул. Ленина, 38 и 40; ул. Косарева, 19; Загородный, 3; ул. Герцена, 25; ул. Добровольского, 7. Советский округ: ул. Андрианова, 6а; ул. Магистральная, 66б; ул. Менделеева, 10/1; ул. М. Никифорова, 7; ул. Энергетиков, 18 и 26. Ленинский округ: ул. Куйбышева, 119а; ул. 20 лет РККА, 244−250; ул. 6 Линия, 193; ул. 3 Железнодорожная, 13; ул. Серова, 1г-1в; ул. 3 Железнодорожная, 11; ул. Киевская, 4. Кировский округ: ул. Мельничная, 1; б. Архитекторов; ул. 70 лет Октября, 13 и 14а; ул. Дмитриева, 15/1. Также продолжается капитальный ремонт теплосетей по адресам: ул. Нефтезаводская, 36д; котельная п. Черемушки; п. Крутая Горка. Дополнительно работы пройдут по адресу ул. Фрунзе, 71 — гимназия № 85.