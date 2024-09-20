Слава рассказала, какая ее песня опасна для здоровья

На открытии караоке «Русское Радио» исполнительница рассказала NEWS.Ru, что в таких заведениях обычно поет «все такое мощное»: репертуар Любови Успенской, Ирины Аллегровой и Аллы Пугачевой. Для Славы караоке — важное место. Там она встретила своего первого продюсера Сергея Кальварского и будущего супруга.