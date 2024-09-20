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Слава рассказала, какая ее песня опасна для здоровья

По словам артистки, хит 2013 года очень плохо звучит в караоке.

Источник: Звук

По словам артистки, хит 2013 года очень плохо звучит в караоке.

На открытии караоке «Русское Радио» исполнительница рассказала NEWS.Ru, что в таких заведениях обычно поет «все такое мощное»: репертуар Любови Успенской, Ирины Аллегровой и Аллы Пугачевой. Для Славы караоке — важное место. Там она встретила своего первого продюсера Сергея Кальварского и будущего супруга.

Также певица призналась, что ей нравится, когда ее композиции перепевают. Особенно если это молодые музыканты. По мнению звезды, «Одиночество-сука» в новом исполнении могла бы получить свежее дыхание.

Ранее мы рассказывали о пяти лучших приложениях караоке.