В столице РТ 21 сентября развернутся традиционные сельхозярмарки

Завтра в Казани пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных.
Торговля развернется с 6:00 до 13:00 на следующих площадках:
Авиастроительный район ул. Дементьева, 7.
ул. Ленинградская, 27.
Ново-Савиновский район ул. Академика Лаврентьева, 10.
пр. Х. Ямашева, 71а.
Советский район ул. Аграрная, 2.
ул. Липатова, 7.
Кировский район.
ул. Батыршина, 20.
ул. Краснококшайская, 150/2.
ул. Революционная, 12.
Вахитовский район пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан Приволжский район.
пр. Победы, 46 В.
ул. Ю. Фучика, 64.
В жилом районе Салават Купере ярмарка состоится на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.
Для жителей поселка Северный торговлю организуют в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.
На всех площадках будут проверять соблюдение ветеринарно-санитарных требований. Узнать подробности можно по телефону горячей линии: +7 (843)223−27−72 (доб.84331).