Билеты на рейс Иркутск-Омск станут дешевле с 24 сентября

С ноября 2024 года самолет с Омска до Иркутска будет летать три раза в неделю. По вторникам, четвергам и субботам в 01:00. А из областного центра вылет назначен на 22:50 по местному времени в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже появились в продаже.