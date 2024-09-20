Олбани
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билеты на рейс Иркутск-Омск станут дешевле с 24 сентября

Стоимость перелета без багажа составит 10 тысяч рублей.
Источник: Комсомольская правда

Билеты на рейс Иркутск-Омск-Иркутск с 24 сентября 2024 года станут субсидированными. Стоимость перелета в одну сторону составит 10 тысяч рублей, если нет багажа. А если есть, то 11,5 тысячи рублей. Полет занимает 3,5 часа. Как сообщили КП-Иркутск в Омском аэропорту, данный рейс является достаточно популярным.

— Расписание вылетов в октябре: Омск — Иркутск: по вторникам и субботам в 01:15. Иркутск — Омск: по понедельникам и пятницам в 23:15 по местному времени, — рассказывают в пресс-службе аэропорта.

С ноября 2024 года самолет с Омска до Иркутска будет летать три раза в неделю. По вторникам, четвергам и субботам в 01:00. А из областного центра вылет назначен на 22:50 по местному времени в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже появились в продаже.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в центре Иркутска 21 сентября ограничат продажу алкоголя из-за проведения «Кросса нации».