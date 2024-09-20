Кросс нации 2024 в Перми: программа спортивного мероприятия и перекрытие дорог

В 2024 году Всероссийский день бега «Кросс нации» состоится уже в эту субботу, 21 сентября. В Пермском крае одновременный старт забега будет дан в 43 округах. Центральный забег пройдет в Перми на лыжной базе «Динамо» по адресу: улица Самаркандская, 2.
Публикуем программу Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Перми в субботу, 21 сентября 2024 года
Массовое спортивное мероприятие «Кросс нации» в Перми начнется с 9.00 и продолжится до 15.00. Запланированы не только соревнования, но и спортивно — развлекательная программа для участников и болельщиков. Краевое министерство спорта и физической культуры на своей странице опубликовало программу мероприятий и расписание забегов.
Расписание забегов «Кросса нации»: — 9.00 — 10.30 — Работа комиссии по допуску, выдача нагрудных номеров участникам, прошедшим онлайн регистрацию, регистрация участников; — 9:00 — 13:00 — Выдача сувенирной продукции (нагрудного номера);
— 10:45 — 11.00 — Официальная церемония открытия соревнований; — 11:00 — 11:15 — Старт семейного забега на 1 000 метров среди семей с девочкой 2012−2014 годов рождения;
— 11:15 — 11:25 — Старт семейного забега на 1 000 метров среди семей с мальчиком 2012−2014 годов рождения; — 11:30 — Старт забега на 2 000 метров для всех желающих (женщины и мужчины); — 11:45 — Старт забега на 1 000 метров для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (женщины и мужчины); — 12:00 — Старт забега на 1 000 метров для мальчиков 2015 года рождения и младше; — 12:20 — Старт забега на 1 000 метров для девочек 2015 года рождения и младше; — 12:40 — Старт забега на 4 000 метров для юношей 2005 года рождения и младше; — 13:10 — Старт забега на 4 000 метров для девушек 2005 года рождения и младше; — 13:40 — Старт забега на 6 000 метров для женщин и мужчин 2004 года рождения и старше. Церемонии награждения: — 13:00 — победители и призеры на дистанции 1 000 метров; — 14:00 — победители и призеры на дистанции 4 000 метров; — 14:30 — победители и призеры на дистанции 6 000 метров.
С 09:00 до 15:00 на территории стартовой поляны будет организована спортивно — развлекательная программа для участников и болельщиков. В течение всего дня на центральной сцене предусмотрены творческие номера и выступления артистов.
Стоить отметить, что в зависимости от территории проведения «Кросса нации» расписание забегов может меняться.
Какие улицы перекроют в Перми на время проведения «Кросса нации» в субботу, 21 сентября 2024 года
В выходные в Перми изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением спортивных мероприятий «Кросс нации» и «Пермская прогулка», которые состоятся на территории лыжной базы «Динамо». В Министерстве транспорта Прикамья рассказали, какие улицы в Перми закроют для движения и парковки с 20 по 22 сентября 2024 года.
С 00:00 часов пятницы, 20 сентября, в Перми будет запрещена остановка и стоянка автомобилей по улице Самаркандской. Закроют участок между улицами Лякишева и Мраморной. Ограничение будет действовать до 15.00 часов воскресенья, 22 сентября.
В течение двух дней 21 и 22 сентября с 07:30 до 15:00 часов будет ограничено движение транспорта по улице Самаркандской на участке от ул. Глуховской до ул. Художника Зеленина. На участке будет сохранено одностороннее движение в направлении улицы Грибоедова.
Автомобилистов просят быть более внимательными, заранее планировать маршрут поездки и выбирать пути объезда.