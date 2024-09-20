Кросс нации 2024 в Перми: программа спортивного мероприятия и перекрытие дорог

— 11:15 — 11:25 — Старт семейного забега на 1 000 метров среди семей с мальчиком 2012−2014 годов рождения; — 11:30 — Старт забега на 2 000 метров для всех желающих (женщины и мужчины); — 11:45 — Старт забега на 1 000 метров для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (женщины и мужчины); — 12:00 — Старт забега на 1 000 метров для мальчиков 2015 года рождения и младше; — 12:20 — Старт забега на 1 000 метров для девочек 2015 года рождения и младше; — 12:40 — Старт забега на 4 000 метров для юношей 2005 года рождения и младше; — 13:10 — Старт забега на 4 000 метров для девушек 2005 года рождения и младше; — 13:40 — Старт забега на 6 000 метров для женщин и мужчин 2004 года рождения и старше. Церемонии награждения: — 13:00 — победители и призеры на дистанции 1 000 метров; — 14:00 — победители и призеры на дистанции 4 000 метров; — 14:30 — победители и призеры на дистанции 6 000 метров.