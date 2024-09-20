Танкисты из Белоруссии пройдут обучение в Нижегородской области

«Интенсивную подготовку на базе центра белорусские танкисты будут проходить в течение месяца», — сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.
По словам командира батальона из дружественного государства, бойцы будут перенимать навыки боевых действий, включая огневую и тактическую подготовку, а также вождение в сложных условиях. Он добавил, что учеба с непосредственными участниками специальной военной операции весьма актуальна в настоящее время.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что президент Белоруссии Лукашенко высказался о готовности сотрудничать с Украиной. Вместе с тем глава государства намерен развивать взаимодействие с ДНР.