Танкисты из Белоруссии пройдут обучение в Нижегородской области

По словам командира батальона из дружественного государства, бойцы будут перенимать навыки боевых действий, включая огневую и тактическую подготовку, а также вождение в сложных условиях. Он добавил, что учеба с непосредственными участниками специальной военной операции весьма актуальна в настоящее время.