Движение транспорта ограничат около стадиона «Нижний Новгород» 21 сентября

Движение транспорта 21 сентября временно ограничат в районе стадиона «Нижний Новгород» из-за проведения Дня бега-2024. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Нижнем Новгороде движение транспорта приостановят с 00.01 до 16.00 21 сентября по улице Бетанкура (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной), по Волжской набережной (на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), по улице Совнаркомовской (на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской).
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщалось о том, что в НОИЦ прошла пресс-конференция, посвящённая Дню бега-2024. Напомним, редакция сайта Pravda-nn.ru создала телеграм-канал «Дорожные работы», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!