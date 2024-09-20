Движение транспорта ограничат около стадиона «Нижний Новгород» 21 сентября

В Нижнем Новгороде движение транспорта приостановят с 00.01 до 16.00 21 сентября по улице Бетанкура (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной), по Волжской набережной (на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), по улице Совнаркомовской (на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской).