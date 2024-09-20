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Мошенники выдают себя за замглавы Ялты Павленко и требуют денег

Мошенники собирают деньги от имени замглавы Ялты Павленко.

Источник: пресс-служба администрации Ялты

Мошенники собирают деньги от имени заместителя главы администрации Ялты Янины Павленко. Об этом сама чиновница сообщила в своем Telegram-канале.

К своему посту Павленко прикрепила два скриншота. На одном из них мошенник, создавший поддельный аккаунт замглавы Ялты в мессенджере, просил перевести деньги, прислав фото фейкового распоряжения. На втором фото изображен сам документ. Там написано, что ялтинские организации якобы должны оказать помощь в размере не менее 100 тысяч рублей «для реализации мероприятий, направленных на устранение последствий террористических действий».

Сама Павленко эту информацию опровергла.

«Враг не дремлет — но мы не теряем бдительности. Не верьте фейкам — никакие сборы средств не веду», — написала чиновница.