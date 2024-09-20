Мошенники выдают себя за замглавы Ялты Павленко и требуют денег

Мошенники собирают деньги от имени заместителя главы администрации Ялты Янины Павленко. Об этом сама чиновница сообщила в своем Telegram-канале.
К своему посту Павленко прикрепила два скриншота. На одном из них мошенник, создавший поддельный аккаунт замглавы Ялты в мессенджере, просил перевести деньги, прислав фото фейкового распоряжения. На втором фото изображен сам документ. Там написано, что ялтинские организации якобы должны оказать помощь в размере не менее 100 тысяч рублей «для реализации мероприятий, направленных на устранение последствий террористических действий».
Сама Павленко эту информацию опровергла.
«Враг не дремлет — но мы не теряем бдительности. Не верьте фейкам — никакие сборы средств не веду», — написала чиновница.