Мошенники выдают себя за замглавы Ялты Павленко и требуют денег

К своему посту Павленко прикрепила два скриншота. На одном из них мошенник, создавший поддельный аккаунт замглавы Ялты в мессенджере, просил перевести деньги, прислав фото фейкового распоряжения. На втором фото изображен сам документ. Там написано, что ялтинские организации якобы должны оказать помощь в размере не менее 100 тысяч рублей «для реализации мероприятий, направленных на устранение последствий террористических действий».