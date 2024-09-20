Защита Фургала обжалует приговор в Верховном суде

САРАТОВ, 20 сен — РИА Новости. Защита не согласна с решением кассационного суда по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года по обвинению в организации двух убийств и одного покушения, и обжалует его в Верховном суде РФ, сообщила РИА Новости адвокат Полина Немчинова.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей — 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров — 9,5 лет.
Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на присяжных было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Мособлсуд 15 ноября 2023 года признал приговор законным. Решение было обжаловано в кассации, Первый кассационный суд общей юрисдикции в пятницу не удовлетворил жалобы осуждённых и их адвокатов.
«С решением мы не согласны и будем обжаловать дальше — в Верховный суд», — сказала собеседница агентства.
Второе уголовное дело в отношении Фургала — о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы — в настоящее время находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы «Торэкс», связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.