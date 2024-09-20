Пять районов Башкирии демонстрируют тревожную тенденцию по смертности

Всего в Башкирии за семь месяцев года умерли более 30 тысяч человек, это на 7,5% больше, чем за тот же период 2023 года. Показатель смертности в республике в среднем составляет 12,7 на 1000 человек.
Намного хуже показатели в пяти районах, там умерших 20 и более на 1000 человек населения. Это Ермекеевский (21), Архангельский (20,2), Аургазинский (20), Бураевский (19,8) и Гафурийский (19,7) районы.
Лучше всего ситуация в Уфимском районе — 9 на 1 000 человек.
Отметим, что ранее сообщалось о том, в республике наблюдается естественная убыль населения. За семь месяцев года в республике умерло на 9 145 человек больше, чем родилось. Хуже всего статистика в тех же муниципалитетах — Ермекеевском и и Аургазинском районах.