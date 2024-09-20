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Омичка завоевала золото в соревнованиях по муайтай в Бангкоке

На соревнованиях было проведено более 900 поединков.

Источник: Комсомольская правда

С 12 по 19 сентября в Бангкоке состоялось мировое первенство по муайтай (тайский бокс), в котором приняли участие более 1,5 тысячи спортсменов.

В соревновании состязались 1700 юных бойцов в возрасте от 10 до 17 лет, представляющих различные страны.

«На этом захватывающем турнире было проведено свыше 900 поединков на четырех рингах, ставших настоящим испытанием для участников», — сообщает мэрия Омска.

Особо выделилась на турнире воспитанница омской школы № 28 Александра Глазкова, которая заняла первое место в весовой категории 48 кг.