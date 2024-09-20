Спортсмены из академии «Авангард» приняли участие в летнем образовательном лагере ОНПЗ

«Профориентационная программа позволит ребятам получать качественное техническое образование, и совмещать обучение с тренировками. Благодаря Омскому НПЗ у молодых хоккеистов появится больше возможностей реализовать себя во взрослой жизни», — сказал руководитель хоккейного клуба. В рамках программы обучения состоялась встреча руководителя Омского НПЗ Олега Белявского и генерального директора хоккейного клуба «Авангард» Германа Чистякова со школьниками. Старшеклассники напрямую узнали, какие книги читают руководители, как справляются со стрессом, и какие качества необходимы, чтобы стать высококлассным профессионалом. За самые интересные вопросы школьники получили памятные сувениры. «Спорт вырабатывает у молодых людей лидерские качества и учит работать на результат. Это важные навыки и для сотрудников Омского НПЗ. Проект “Наука+спорт” предоставляет возможности для профессионального развития и роста карьеры. Те ребята, которые проявляют интерес к нефтепереработке, продолжат участие по программе профподготовки “Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ”, формируя полезные для профессии навыки и знания», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. После окончания проекта самые одаренные уже в октябре займутся углубленным изучением химии и физики с преподавателями ОмГТУ.