aespa представили ремикс Граймс на их трек Supernova

В своем Twitter (X) артистка также призналась, что сделала ремикс на композицию aespa «Armageddon» из того же одноименного дебютного лонгплея девушек. По словам исполнительницы, она не знает, нужен ли он лейблу, «но может спросить». Кроме того, у звезды есть второй ремикс на Supernova, но ее ребенок сломал компьютер, где была запись, и теперь трек невозможно свести.