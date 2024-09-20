aespa представили ремикс Граймс на их трек Supernova

Женская K-pop-группа aespa выпустила ремикс на свой майский сингл Supernova от канадской электронной певицы Граймс. Трек вышел в рамках проекта iScreaM от саблейбла SM Entertainment, ScreaM Records. По его условиям диджеи и продюсеры переделывают песни артистов лейбла.
Версия Граймс добавила хиту дополнительного объема и мелодичности.
В своем Twitter (X) артистка также призналась, что сделала ремикс на композицию aespa «Armageddon» из того же одноименного дебютного лонгплея девушек. По словам исполнительницы, она не знает, нужен ли он лейблу, «но может спросить». Кроме того, у звезды есть второй ремикс на Supernova, но ее ребенок сломал компьютер, где была запись, и теперь трек невозможно свести.
Ранее виртуальная певица nævis из вселенной aespa дебютировала в реальном мире.