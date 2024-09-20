Азовское море предложили опреснить через реку Дон в Ростовской области

Таганрогский залив в Ростовской области, а также все Азовское море предложили опреснить водой из Волги через реку Дон. Об этом агентству ТАСС рассказала советник главы ДНР по развитию акватории Азовского моря Марина Борисюк.
— Использование Волго-Донского канала, по которому часть стока Волги могла бы перебрасываться в Дон для пополнения Таганрогского залива, очень актуально, но требует научных исследований, — отметила Марина Борисюк.
Эксперт уточнила, что проект — один из вариантов решения проблемы повышения солености, выросшей до 17−18 промилле за последние 20 лет. Напомним, соленость стала угрозой для морской экосистемы: уже сейчас исследователи фиксируют сокращение промысловой рыбы, а также рост популяции медуз.
Ученые считают, что ситуация в Азовском море зависит от снижения стока рек Дона и Кубани, и по этой же причине происходит изменение климата.
— Более продолжительный жаркий сезон и суховеи влияют на количество пресной воды. Мало того, что поступает меньше пресной воды из рек, так еще и ветер ускоряет ее потерю непосредственно в самом море, — добавила Марина Борисюк.