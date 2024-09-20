Вмещают до 120 пассажиров и следят за состоянием водителя. 10 новых трамваев выехали на улицы Краснодара

Многие пассажиры считают трамваи одним из самых удобных видов общественного транспорта. В Краснодаре они пользуются особым спросом. А чтобы жителям было комфортно добираться до нужного места, в кубанской столице обновляют трамвайный парк.
Так, для Краснодара закупили 20 новых трамваев. Их приобрели по концессионному соглашению «Новый трамвай Краснодара». Это договор между властями и концессионером — частной компанией.
Новые трамваи для Краснодара произвели в Усть-Катаве. В кубанскую столицу ранее доставили 20 односекционных вагонов. А 10 из них выехали на улицы Краснодара 20 сентября.
Вагоны модели 71−628−01 низкопольные. Это особенно удобно для маломобильных пассажиров. Во всех трамваях установлены кондиционеры, которые адаптированы под климат Краснодара. Кроме того, составы оснащены "умным видеонаблюдением с элементами искусственного интеллекта. Такой механизм позволяет следить за дорогой, салоном, кабиной и даже состоянием водителя.
Каждый вагон вмещает 120 пассажиров. В составах оборудовано по 32 посадочных места. Трамваи могут работать по системе многих единиц, когда сцепляются несколько вагонов. Это удобно в периоды высокой загруженности транспорта.
Перед перевозкой пассажиров трамваи прошли процедуру пусконаладки в Западном трамвайном депо. Во время работ отлажены и проверены системы. А при обкатке составы проехали не менее 50 км по улицам города.
Теперь новые трамваи будут работать на маршрутах №№ 2, 3, 15 и 21. Позже их запустят на продлеваемых маршрутах №№ 3 и 7 по строящейся ветке до ЖК «Немецкая деревня». Когда будет достроена вся Западная трамвайная линия, вагоны выйдут на продлеваемые линии №№ 15, 22 и новый маршрут № 13.
В настоящее время 10 других новых трамваев готовят к запуску. Составы уже проходят обкатку.
Напомним, концессионное соглашение о строительстве Западной трамвайной линии и обновлении трамваев Краснодара подписали в сентябре 2022 года. В 2023 году на первом этапе проекта «Новый трамвай Краснодара» модернизировали транспортный узел на улице Московской. Специалисты реконструировали 1,2 км путей и уложили 200 м нового пути, построили четыре остановки и создали пешеходную зону с местами для отдыха.
Весной 2024 года началось строительство этапа 2.1 Западной трамвайной линии — от улицы Круговой до улицы Красных Партизан. Уже уложено 1,4 км рельсошпальной решетки. Специалисты устанавливают опоры контактной сети.
«Это только начало реализации концессионного соглашения. В ближайшие несколько лет горожане начнут пользоваться и новым подвижным составом, и путями», — сказал глава Краснодара Евгений Наумов.
По концессии «Новый трамвай Краснодара» к концу 2026 года для краевого центра закупят 90 односекционных и 10 трехсекционных низкопольных вагонов.