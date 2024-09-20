Вмещают до 120 пассажиров и следят за состоянием водителя. 10 новых трамваев выехали на улицы Краснодара

Теперь новые трамваи будут работать на маршрутах №№ 2, 3, 15 и 21. Позже их запустят на продлеваемых маршрутах №№ 3 и 7 по строящейся ветке до ЖК «Немецкая деревня». Когда будет достроена вся Западная трамвайная линия, вагоны выйдут на продлеваемые линии №№ 15, 22 и новый маршрут № 13.