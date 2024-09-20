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Омский «Авангард» расстается с защитником Чмыховым

Защитник обменян в «Адмирал» за символическую сумму.
Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Авангард» из Омска сообщил об обмене защитника Артёма Чмыхова в ХК «Адмирал» за денежную компенсацию. Как сообщил спортивный обозреватель Михаил Зислис, сумма компенсации составила всего 1 000 рублей.

В текущем сезоне Чмыхов не сыграл ни одного матча. В прошлом сезоне он провёл 57 игр за «Авангард», набрав 16 очков (4 гола и 12 передач) и имея показатель полезности «+2».

Также стоит отметить, что в прессе появилась информация о заинтересованности «Авангарда» в возвращении нападающего Райана Спунера, который стал неограниченно свободным агентом после ухода из клуба в конце прошлого сезона. Спунер играл в первом звене вместе с Владимиром Ткачёвым и Ридом Буше, оба из которых сейчас травмированы. Ожидается, что Ткачёв вернётся не раньше декабря, а сроки восстановления Буше пока не уточняются.