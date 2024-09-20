Омский «Авангард» расстается с защитником Чмыховым

Также стоит отметить, что в прессе появилась информация о заинтересованности «Авангарда» в возвращении нападающего Райана Спунера, который стал неограниченно свободным агентом после ухода из клуба в конце прошлого сезона. Спунер играл в первом звене вместе с Владимиром Ткачёвым и Ридом Буше, оба из которых сейчас травмированы. Ожидается, что Ткачёв вернётся не раньше декабря, а сроки восстановления Буше пока не уточняются.