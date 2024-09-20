Самая яркая комета последних десятилетий пролетит над Нижним Новгородом, сообщают астрономы в сообществе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» ВКонтакте.
Речь идет о комете C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). В последние несколько дней она становится заметной на утреннем небе в южном полушарии. В частности, 17 сентября появились снимки кометы из Намибии, на которых видно два ее длинных хвоста.
Далее комета будет двигаться в сторону России и ближнего зарубежья. По прогнозам, ее будет видно на территории всей страны, в том числе и в Нижегородской области.
В России комета появится во всей яркости на вечернем небе 12 октября и будет видна невооруженным глазом по вечерам после 18:30 по местному времени над западной частью горизонта в течение 2−3 недель.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что «Голубая луна» вновь покажется в Нижегородской области только в 2027 году.