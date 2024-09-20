Самая яркая комета последних десятилетий пролетит над Нижним Новгородом

Речь идет о комете C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). В последние несколько дней она становится заметной на утреннем небе в южном полушарии. В частности, 17 сентября появились снимки кометы из Намибии, на которых видно два ее длинных хвоста.