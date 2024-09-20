В Омских парках аттракционы и фонтаны уходят на зимний отдых

По информации, размещенной на странице городских парков, уличные аттракционы закрываются на зимний период. В частности, в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ завершили работу два водных аттракциона — «Юнга» и «Морская охота», а также был остановлен сухой фонтан «Холодушка». Все они вновь заработают весной. Кроме того, городские фонтаны также отключены. Глава города сообщил, что специалисты УДХБ проведут необходимые подготовительные работы, чтобы обеспечить их запуск весной.