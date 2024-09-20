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В Таганроге началась прививочная кампания против гриппа

Вакцину от гриппа распределили по всем поликлиникам Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге стартовала прививочная кампания против гриппа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава приморского города Андрей Фатеев.

— Сентябрь-ноябрь — самое подходящее для этого время. Вакцинация от гриппа — наиболее эффективный способ профилактики, — напомнил Андрей Фатеев.

Сити-менеджер попросил всех таганрожцев обязательно пройти иммунизацию.

— Вакцина безопасна как для взрослых, так и детей, и имеется в достаточном количестве во всех поликлиниках города, — добавил Андрей Фатеев.

Напомним, всего привить против гриппа собираются около 60% населения Ростовской области. В Ростове-на-Дону вакцинацию уже прошли более 132 тысяч человек.