В Таганроге началась прививочная кампания против гриппа

В Таганроге стартовала прививочная кампания против гриппа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава приморского города Андрей Фатеев.
— Сентябрь-ноябрь — самое подходящее для этого время. Вакцинация от гриппа — наиболее эффективный способ профилактики, — напомнил Андрей Фатеев.
Сити-менеджер попросил всех таганрожцев обязательно пройти иммунизацию.
— Вакцина безопасна как для взрослых, так и детей, и имеется в достаточном количестве во всех поликлиниках города, — добавил Андрей Фатеев.
Напомним, всего привить против гриппа собираются около 60% населения Ростовской области. В Ростове-на-Дону вакцинацию уже прошли более 132 тысяч человек.