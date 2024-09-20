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В центре Воронежа обнаружили старинный склеп

Находку сделали строители при реставрации цирка.

Источник: соцсети

Воронежцы сообщили об очередной находке в центре города. При проведении земляных работ в ходе реставрации здания цирка экскаватор раскопал старинный склеп. Под слоем грунта показалось сводчатое помещение.

Подобная находка в этом месте — вовсе не неожиданность. Всем воронежцам известно, что цирк и парк рядом с ним построены на территории старого городского кладбища. Многие захоронения и поныне находятся под слоем грунта и асфальтом.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о другой неожиданной находке на строительной площадке на месте бывшего мясокомбината на улице Ворошилова. Там в траншеях оказались сотни останков воронежцев, замученных фашистами в годы оккупации города в 1942 — 1943 годах. Поисковые работы продолжаются до сих пор.

археология