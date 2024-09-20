Бабье лето в Красноярске задержится ненадолго

Пришедшее в Красноярск тепло задержится в городе всего на несколько дней, предсказывают синоптики. По данным Гидрометцентра, уже во вторник и ночные, и дневные температуры начнут снижаться, высока вероятность дождей, а с 25 сентября уже можно ожидать мокрый снег.