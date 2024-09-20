Бабье лето в Красноярске задержится ненадолго

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Пришедшее в Красноярск тепло задержится в городе всего на несколько дней, предсказывают синоптики. По данным Гидрометцентра, уже во вторник и ночные, и дневные температуры начнут снижаться, высока вероятность дождей, а с 25 сентября уже можно ожидать мокрый снег.
Сегодня днем, 20 сентября, температура в Красноярске поднялась до +20 градусов, потому что облаков не было и ничто не мешало солнцу прогревать воздух.
На завтра специалисты Среднесибирского УГМС обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, слабый юго-западный ветер, температуру воздуха ночью +4…+6 градусов, днем — +18…+20.