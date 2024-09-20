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МЧС Башкирии предупредило о грозах и тумане

В Башкирии завтра, 21 сентября, местами ожидаются грозы, на некоторых участках дорог ночью и утром туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Сейчас в Олбани: +18° 2 м/с 83% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Также в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по региону небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с.

Температура воздуха ночью +6,+11°, по юго-востоку республики до +1°, днем +13,+18°.