МЧС Башкирии предупредило о грозах и тумане

Также в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по региону небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с.
Температура воздуха ночью +6,+11°, по юго-востоку республики до +1°, днем +13,+18°.
В Башкирии завтра, 21 сентября, местами ожидаются грозы, на некоторых участках дорог ночью и утром туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Также в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по региону небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с.
Температура воздуха ночью +6,+11°, по юго-востоку республики до +1°, днем +13,+18°.