Ни туда, ни сюда: В Ростове пожарным пришлось спасать кота, который застрял на третьем этаже

«Все потому, что кто-то слишком много ест!», — поучал Кролик застрявшего после плотного обеда на выходе из норы Винни-Пуха. В похожую ситуацию попал и серый ростовский кот.
Он попытался, как его уличные сородичи, вольно прогуляться под солнцем, а сам застрял в окне. Историю неудачной вылазки рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.
— Прогулка у котофея удалась лишь наполовину. Усатый, наверное, хотел подышать свежим воздухом, но застрял в оконном проеме. Жалобное мяуканье услышали соседи и позвонили спасателям, — поделились кадрами с места спасения пушистого в экстренном ведомстве.
ОКАЗАЛ ЯРОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СПАСЕНИЮ.
Пожарные отозвались на кошачью беду также, как спешат спасать закрывшихся на балконе маленьких детей. По выдвижной лестнице специалист поднялся на третий этаж и надел плотные перчатки, в каких тушат пожары, чтобы стойко принять все царапины благодарности от усатого.
Как и ожидалось, увидев стремительно приближающегося чужака, который пытался вытащить бедолагу, спасаемый оказал яростное сопротивление и изловчился-таки прошмыгнуть в квартиру обратно.
— Запрыгнул внутрь и был таков.
Пожарные, пусть им и не достались лавры спасения, ведь кот выручил себя сам, совершенно не расстроились такому исходу:
— Нам важна каждая жизнь.
ЧУДОМ ВЫБРАЛСЯ ИЗ ЛОВУШКИ.
Нередко попавшие в ловушку братья наши меньшие при виде пожарных проявляют всю свою находчивость и спасаются сами, лишь бы не попасть в лапы «грозного» человека в боевке.
Так, например, в июне бродячий пес решил в самое пекло охладиться в бассейне у подножья стелы «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» на Театральной площади. Но, вдоволь накупавшись, никак не мог выбраться по отвесному ограждению. Там и человеку-то в одиночку не справиться, а тут — собака средних размеров.
Очевидцы, которые тоже не смогли вызволить беднягу — ведь он ни в какую не давался в руки — вызвали спасателей.
— Диспетчеру сообщили, что собака упала в фонтан и не может выбраться, — рассказал тогда старший инструктор-спасатель группы экстренного реагирования Владислав Гончаров.
На место выехала дежурная бригада пожарно-спасательной части № 2. Оценив ситуацию, люди поняли, что нужно спускаться в чашу бассейна.
— Воды там было немного — сантиметров 30−35 выше дна, но, чтобы выбраться, нужно было преодолеть еще и полуметровую отвесную ступеньку. То есть спрыгнуть пес мог легко, а вот выбраться у него уже не получалось.
Спасатели поставили спинальный щит одним концом в воду, чтобы нелюдимый пес сам вышел на поверхность. Но у попавшего в ловушку хвостатого не получалось. Пришлось спускаться в бассейн. И, завидев приближающуюся «угрозу», собака от испуга разогналась и выпрыгнула наверх.
— Так она все может, оказывается! Она просто купалась! — засмеялись пожарные.
Вообще, нашим спасателям нередко приходится выручать братьев наших меньших.
— К нам в часть периодически залетают голуби. Они привыкли, что во время мытья пожарной машины появляются лужи, из которых они пьют. В жаркие дни даже кошки приходят за помощью. Мы и их отпаиваем.