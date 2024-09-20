Ни туда, ни сюда: В Ростове пожарным пришлось спасать кота, который застрял на третьем этаже

Так, например, в июне бродячий пес решил в самое пекло охладиться в бассейне у подножья стелы «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» на Театральной площади. Но, вдоволь накупавшись, никак не мог выбраться по отвесному ограждению. Там и человеку-то в одиночку не справиться, а тут — собака средних размеров.